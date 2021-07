I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.390 casi positivi da coronavirus e 25 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.336 (41 in meno di ieri), di cui 169 nei reparti di terapia intensiva (11 Leggi su ilpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 1.390 casi positivi dae 25 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.336 (41 in meno di ieri), di cui 169 nei reparti di terapia intensiva (11

