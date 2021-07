I 18enni potranno votare alle elezioni del Senato (Di venerdì 9 luglio 2021) L’aula ha approvato il disegno di legge con 178 voti favorevoli, 30 astenuti e 15 contrari. Siccome alla Camera non è stato raggiunto il quorum dei due terzi la riforma verrà promulgata dopo 3 mesi, durante in quali potrà essere richiesto il referendum L’aula del Senato (foto: Flickr.com. License CC BY-NC-SA 2.0)Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuirà ai 18enni la possibilità di eleggere i Senatori italiani. Con 178 voti favorevoli, 30 astenuti e 15 contrari l’aula ha confermato il disegno di legge già passato lo scorso 9 giugno alla Camera, dove però era stato votato da meno dei due terzi dei ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) L’aula ha approvato il disegno di legge con 178 voti favorevoli, 30 astenuti e 15 contrari. Siccome alla Camera non è stato raggiunto il quorum dei due terzi la riforma verrà promulgata dopo 3 mesi, durante in quali potrà essere richiesto il referendum L’aula del(foto: Flickr.com. License CC BY-NC-SA 2.0)Ilha approvato la riforma costituzionale che attribuirà aila possibilità di eleggere iri italiani. Con 178 voti favorevoli, 30 astenuti e 15 contrari l’aula ha confermato il disegno di legge già passato lo scorso 9 giugno alla Camera, dove però era stato votato da meno dei due terzi dei ...

