Honduras, l'italiano Giorgio Scanu linciato e ucciso dalla folla: era accusato di aver assassinato il vicino di casa (Di venerdì 9 luglio 2021) Un cittadino italiano è stato linciato e ucciso dalla folla in Honduras. Giorgio Scanu, 49 anni, è stato assalito dalla gente del villaggio di Santa Ana de Yusguare, a circa 80 km a sud... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 luglio 2021) Un cittadinoè statoin, 49 anni, è stato assalitogente del villaggio di Santa Ana de Yusguare, a circa 80 km a sud...

Advertising

fattoquotidiano : Honduras, un italiano “linciato in un villaggio da 600 persone”. Era sospettato di avere ucciso un vicino - claudio_2022 : Honduras, l'italiano Giorgio Scanu linciato e ucciso dalla folla: era accusato di aver assassinato il vicino di cas… - Italia_Notizie : Honduras, l’italiano Giorgio Scanu “linciato in un villaggio da 600 persone”. Era sospettato di avere ucciso un vic… - MauroLcc1955 : RT @rtl1025: ?? Un italiano residente in #Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita di 600 persone… -