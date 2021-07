Honduras, italiano muore linciato da 600 persone: era accusato di omicidio (Di venerdì 9 luglio 2021) Un cittadino italiano, Giorgio Scanu, è stato linciato ieri, giovedì 8 luglio, da un gruppo di abitanti di un villaggio nel sud dell’Honduras dopo essere stato accusato di aver ucciso uno dei suoi vicini, lo riporta la polizia locale. “Una folla inferocita di circa 600 persone armate ha fatto irruzione in una proprietà privata con l’apparente intenzione di togliere la vita a un cittadino straniero”, si legge in una nota. L’attacco, in cui la folla ha dato fuoco alla casa e al veicolo della vittima, ha avuto luogo nel comune di Yusguare del dipartimento di Choluteca, situato a circa 80 chilometri a sud di ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Un cittadino, Giorgio Scanu, è statoieri, giovedì 8 luglio, da un gruppo di abitanti di un villaggio nel sud dell’dopo essere statodi aver ucciso uno dei suoi vicini, lo riporta la polizia locale. “Una folla inferocita di circa 600armate ha fatto irruzione in una proprietà privata con l’apparente intenzione di togliere la vita a un cittadino straniero”, si legge in una nota. L’attacco, in cui la folla ha dato fuoco alla casa e al veicolo della vittima, ha avuto luogo nel comune di Yusguare del dipartimento di Choluteca, situato a circa 80 chilometri a sud di ...

Advertising

fattoquotidiano : Honduras, un italiano “linciato in un villaggio da 600 persone”. Era sospettato di avere ucciso un vicino - SkyTG24 : Honduras, in 600 linciano un italiano. La folla lo accusava di aver 'ucciso il vicino' - ilpost : In Honduras un uomo italiano è stato linciato e ucciso da circa 600 persone, dopo essere stato accusato di omicidio - waltergianno : A sinistra la foto di Giorgio Scanu, nato a Messina, morto nel 2018: - Paoblog : @disinformatico su @qnazionale leggo dell'italiano linciato in Honduras a colpi di bastoni, machete e pietre e ved… -