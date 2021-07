Honduras | italiano linciato dalla folla | ucciso perché accusato di aver assassinato il vicino di casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Honduras italiano

Il Fatto Quotidiano

Hanno assalito la sua proprietà privata, dando fuoco alla casa e aggredendolo fino a ucciderlo. È successo in, dove Giorgio Scanu , unresidente in un villaggio a circa 80 chilometri a sud della capitale Tegucigalpa , è stato ucciso giovedì perché sospettato di aver ucciso il giorno prima ...Unresidente in, Giorgio Scanu, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino. ...Un italiano residente nel Paese del Centro America è stato ucciso, linciato con bastoni, machete e pietre da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il ...David Castillo, ex dirigente dell’azienda Desarrollos Energéticos e responsabile del progetto idroelettrico di Agua Zarca, è stato giudicato colpevole come coautore dell’omicidio della difensora dei ( ...