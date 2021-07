Honduras: italiano linciato da folla di 600 persone inferocita. Era accusato di aver ammazzato il vicino (Di venerdì 9 luglio 2021) Un italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Unresidente in, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da unache ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo diucciso il suoL'articolo proviene da Firenze Post.

