Honduras, italiano linciato a morte dalla folla: "Ha ucciso un vicino" (Di venerdì 9 luglio 2021) Orrore in Honduras dove un italiano è stato linciato a morte dalla popolazione di Santa Ana de Yusguare, nel sud del Paese. Secondo il sito del quotidiano La Prensa, il cittadino italiano, identificato come Giorgio Scanu, era stato accusato di aver ucciso un anziano della zona ed è stato attaccato da una "folla inferocita" di 600 persone che ha fatto irruzione nella sua abitazione. La Farnesina "è al corrente della notizia" e "sta facendo le verifiche del caso, in contatto con l'ambasciata italiana in Guatemala, che ha la competenza", dicono all'Adnkronos ...

