Honduras | in 600 linciano un italiano | ' ha ucciso vicino'

Ultime Notizie dalla rete : Honduras 600

Un uomo italiano residente inè stato ucciso ieri, giovedì 8 luglio, da una folla inferocita nel villaggio di Santa Ana ... "Una folla inferocita, composta da circapersone armate, ha fatto ...Feroce linciaggio in: un italiano, Giorgio Scanu, residente inè stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato ...inferocita di circa...Honduras Giorgio Scanu, cittadino italiano, è stato ucciso dalla folla a colpi di bastoni, machete e pietre. Oltre 600 persone coinvolte. In Honduras un citta ...Linciaggio contro un uomo originario della provincia di Oristano. Giorgio Scanu si trovava in Honduras ed è stato brutalmente assassinato da oltre 600 persone.