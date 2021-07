«Harry & Meghan: Escaping The Palace»: il nuovo trailer del film (Di venerdì 9 luglio 2021) Un piccolo trailer, trenta secondi appena, è riuscito ad anticipare atmosfere e umori di Harry & Meghan: Escaping The Palace. Il film, il terzo di una saga nata, in origine, per raccontare l’amore tra il principe inglese e Meghan Markle, è deputato a seguire i fatti della Megxit: cosa abbia portato i Sussex a dare l’addio alla corona britannica e quali conseguenze il divorzio si sia lasciato dietro. «Sono disposto a tutto pur di proteggere mia moglie e mio figlio», si è sentito dire nel trailer della pellicola, dove un Harry poco somigliante è stato chiamato a ripetere i gossip di Palazzo. Voci e pettegolezzi secondo cui l’Harry in carne ed ossa avrebbe dichiaratamente anteposto il benessere della moglie attrice ad ogni ragione di famiglia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) Un piccolo trailer, trenta secondi appena, è riuscito ad anticipare atmosfere e umori di Harry & Meghan: Escaping The Palace. Il film, il terzo di una saga nata, in origine, per raccontare l’amore tra il principe inglese e Meghan Markle, è deputato a seguire i fatti della Megxit: cosa abbia portato i Sussex a dare l’addio alla corona britannica e quali conseguenze il divorzio si sia lasciato dietro. «Sono disposto a tutto pur di proteggere mia moglie e mio figlio», si è sentito dire nel trailer della pellicola, dove un Harry poco somigliante è stato chiamato a ripetere i gossip di Palazzo. Voci e pettegolezzi secondo cui l’Harry in carne ed ossa avrebbe dichiaratamente anteposto il benessere della moglie attrice ad ogni ragione di famiglia.

Advertising

team_world : OLTRE 4 MILIONI DI VOTI hanno decretato che le canzoni di Louis Tomlinson 'Kill My Mind' e Harry Styles 'Adore you'… - stanzaselvaggia : Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. #TemptationIsland - Auro_Tommo_ : RT @goldensofyx: escono foto di Olivia ed Harry subito dopo unseen Larry. Harry e Olivia: - booobeaarr : @1gxwalls_ @Harry_Styles NONONONO vos sos mi pc basta Harry tiene a Lou ?? - idrkbutimcrying : RT @suniellen: io c'ero quando Harry, in un'intervista, disse che le foto e le paparazzate non dimostrano nulla e che, anzi, più foto escon… -