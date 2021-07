Haiti: Usa invieranno Fbi e sicurezza interna per aiutare indagini dopo uccisione presidente (Di venerdì 9 luglio 2021) New York, 9 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti invieranno funzionari dell'Fbi e del Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) ad Haiti per aiutare le forze dell'ordine locali nelle indagini sull'assassinio del presidente, Jovenel Moise. Lo ha annunciato la Casa Bianca secondo quanto riferisce 'Fox News'. Gli Stati Uniti invieranno anche 5 milioni di dollari per aiutare la polizia Haitiana a combattere la violenza delle bande, oltre a una spedizione di vaccini contro il coronavirus per combattere il recente picco di casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) New York, 9 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Unitifunzionari dell'Fbi e del Dipartimento per la(Dhs) adperle forze dell'ordine locali nellesull'assassinio del, Jovenel Moise. Lo ha annunciato la Casa Bianca secondo quanto riferisce 'Fox News'. Gli Stati Unitianche 5 milioni di dollari perla poliziaana a combattere la violenza delle bande, oltre a una spedizione di vaccini contro il coronavirus per combattere il recente picco di casi ...

