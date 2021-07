Haiti: arrestati i presunti assassini del presidente Moise (Di venerdì 9 luglio 2021) Svolta sul caso dell’uccisione del presidente Haitiano Jovenel Moïse: rintracciati i presunti assassini. Nell’operazione di cattura la polizia di Haiti ha ucciso altri quattro “mercenari” facenti parte del commando. PORT-AU-PRINCE, Haiti – JULY 08: Citizens take part in a protest near the police station of Petion Ville after Haitian president Jovenel Moïse was murdered on July 08, 2021 in Port-au-Prince, Haiti. Moise was killed and his wife injured during an attack to their home in the nation’s capital on Wednesday. Haiti ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021) Svolta sul caso dell’uccisione delano Jovenel Moïse: rintracciati i. Nell’operazione di cattura la polizia diha ucciso altri quattro “mercenari” facenti parte del commando. PORT-AU-PRINCE,– JULY 08: Citizens take part in a protest near the police station of Petion Ville afteran president Jovenel Moïse was murdered on July 08, 2021 in Port-au-Prince,was killed and his wife injured during an attack to their home in the nation’s capital on Wednesday....

