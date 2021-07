Haier, come funzionano gli elettrodomestici connessi (Di venerdì 9 luglio 2021) hOn è una singola app in grado d’offrire all’utente il controllo di tutti gli apparecchi e di venirgli incontro durante la spesa o nella preparazione dei cibi Utilizzare la tecnologia, in particolare l’Internet of things (Iot), per semplificare l’utilizzo degli elettrodomestici da parte dell’utente e migliorare la sua esperienza oltre a connettere i vari dispositivi presenti in casa tra loro in un ecosistema a portata di clic sono due trend che Haier cavalca da tempo. L’app hOn riveste un ruolo centrale. L’applicazione è in grado d’interagire con tutti gli elettrodomestici eseguire eventuali aggiornamenti e manutenzione predittiva, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) hOn è una singola app in grado d’offrire all’utente il controllo di tutti gli apparecchi e di venirgli incontro durante la spesa o nella preparazione dei cibi Utilizzare la tecnologia, in particolare l’Internet of things (Iot), per semplificare l’utilizzo deglida parte dell’utente e migliorare la sua esperienza oltre a connettere i vari dispositivi presenti in casa tra loro in un ecosistema a portata di clic sono due trend checavalca da tempo. L’app hOn riveste un ruolo centrale. L’applicazione è in grado d’interagire con tutti glieseguire eventuali aggiornamenti e manutenzione predittiva, ...

Frigorifero LG GBB72PZDFN ad un prezzo mai visto da Unieuro! ... ideata per preservare al meglio la massima freschezza dei vostri alimenti come mai prima d'ora! Al ...99 ( 129 ) Cantinetta vino con compressore Haier HWS42GDAU1 - 599,90 ( 799,90 ) Cappa ...

Haier, come funzionano gli elettrodomestici connessi Wired.it Suning, Alibaba diventa il socio di maggioranza: cosa cambia per l'Inter? Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, ieri un'operazione congiunta, portata avanti da un fondo guidato da Alibaba, a cui partecipano anche Xiaomi e Haier, ha portato a rilevare il 17% ...

La campagna #ConnectToExtraordinary di Haier entra nel vivo Haier svela tutti i dettagli della nuova campagna ConnectToExtraordinary che prende il via nel corso del mese di luglio ...

