Guerra: "Posti di lavoro rifiutati per non perdere Reddito di cittadinanza? Non ci sono dati che lo confermano' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Labitalia) - "Non ci sono dati che confermano che le persone rifiutano un posto di lavoro regolare, stagionale, per mantenere il Reddito di cittadinanza che è di importo inferiore. Si deve indagare su questo. Io credo piuttosto che spesso non ci sia coerenza tra quanto viene offerto da alcuni imprenditori e quanto poi ci si trova a fare e a ricevere dalle imprese: della serie contratto part-time di 4 ore e poi mi ritrovo a lavorare per 10, sempre con lo stesso stipendio". Così, con Adnkronos/Labitalia, Maria Cecilia Guerra, esponente di Leu e sottosegretaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Labitalia) - "Non cicheche le persone rifiutano un posto diregolare, stagionale, per mantenere ildiche è di importo inferiore. Si deve indagare su questo. Io credo piuttosto che spesso non ci sia coerenza tra quanto viene offerto da alcuni imprenditori e quanto poi ci si trova a fare e a ricevere dalle imprese: della serie contratto part-time di 4 ore e poi mi ritrovo a lavorare per 10, sempre con lo stesso stipendio". Così, con Adnkronos/Labitalia, Maria Cecilia, esponente di Leu e sottosegretaria ...

Advertising

Lucetta88149700 : RT @erroresbagliato: @udogumpel @fanpage la Germania ha fatto i conti con il nazismo appena finita la guerra, in italia i fascisti occupano… - mariasole813 : RT @erroresbagliato: @udogumpel @fanpage la Germania ha fatto i conti con il nazismo appena finita la guerra, in italia i fascisti occupano… - FabioRocco86 : RT @erroresbagliato: @udogumpel @fanpage la Germania ha fatto i conti con il nazismo appena finita la guerra, in italia i fascisti occupano… - Mariate48641882 : RT @erroresbagliato: @udogumpel @fanpage la Germania ha fatto i conti con il nazismo appena finita la guerra, in italia i fascisti occupano… - erroresbagliato : @udogumpel @fanpage la Germania ha fatto i conti con il nazismo appena finita la guerra, in italia i fascisti occup… -