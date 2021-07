Grillo: legale indagati, 'revenge porn? Non riguarda i nostri assistiti' (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "L'inchiesta per revenge porn di cui abbiamo letto sui giornali non riguarda assolutamente i nostri assistiti": lo dicono gli avvocati Alessandro Vaccaro e Gennaro Velle che difendono rispettivamente Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, due degli indagati per stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019. "La richiesta di rinvio a giudizio corrisponde agli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e non poteva cambiare e non è cambiato. Peraltro il reato a luglio 2019 non era ancora in vigore". E aggiunge: "Abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "L'inchiesta perdi cui abbiamo letto sui giornali nonassolutamente i": lo dicono gli avvocati Alessandro Vaccaro e Gennaro Velle che difendono rispettivamente Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, due degliper stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019. "La richiesta di rinvio a giudizio corrisponde agli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e non poteva cambiare e non è cambiato. Peraltro il reato a luglio 2019 non era ancora in vigore". E aggiunge: "Abbiamo ...

