(Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora il Garante, a fare muro per Mario. Ancora Beppe, come nume tutelare del presidente del Consiglio. Secondo fonti di primo piano del Movimento 5 Stelle, ieri serasarebbe intervenuto sui quattrodel Movimento per spingerli a votare sì alla riforma delladella ministra Marta Cartabia, quella che di fatto stravolge la riforma della prescrizione dell’ex Guardasigilli, il 5Stelle Alfonso Bonafede. Fino a poco prima del Consiglio deidelle 17, il Movimento era orientato ad astenersi. Questa era stata l’indicazione dei Direttivi delle due ...

Advertising

fattoquotidiano : Grillo chiama i ministri M5s (dopo la telefonata con Draghi): così è nato il dietrofront sulla giustizia – Esclusivo - paola124291 : @leonemaschio Bene. Se lo merita, che ci vada, pure se si chiama Grillo. - ZenatiDavide : Grillo chiama i ministri M5s (dopo la telefonata con Draghi): così è nato il dietrofront sulla giustizia – Esclusiv… - Gibimassidda : RT @Gio2020Gio: @soniabetz1 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @beppe_grillo Il duro editoriale di Travaglio oggi...li chiama pusillanimi a 5 ste… - Mirandola59 : RT @Gio2020Gio: @soniabetz1 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @beppe_grillo Il duro editoriale di Travaglio oggi...li chiama pusillanimi a 5 ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo chiama

Il Fatto Quotidiano

... cioè pochi giorni dopo i fatti per cui sono finiti sotto accusajunior e gli altri tre. L'... loro dicono che sia la prova del consenso, lei lostupro. Ce n'è un altro, brevissimo, che ...Perché in un caso uno degli indagati siCiroe nell'altro no?" . Il legale difensore: "Sono scioccata" La pm ha fatto alcune domande alle ragazze durante la deposizione, giudicate dai ...Ciro Grillo, gli approfondimenti sul caso ... loro dicono che sia la prova del consenso, lei lo chiama stupro. Ce n’è un altro, brevissimo, che riprende gli stessi tre ragazzi in atteggiamenti osceni ...Fallito il tentativo di romanizzare i barbari Grillo e Conte (almeno si spera), la notizia dell’iscrizione del sindaco di Palermo al Partito democratico è un ritorno alle origini del sentimento antipo ...