**Grillo: Bongiorno, 'la ragazza ha subito un grande dolore, udienza primo traguardo'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "In questi giorni ho visto la mia assistita. E' evidente che in questo momento la ragazza vuole che con l'udienza preliminare venga posto un punto fermo. Sapete quanto tempo è passato. Uno dei problemi in Italia è la lunghezza dei processi". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno uscendo dal Tribunale di Tempio Pausania dopo l'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di stupro di gruppo. "Potete immaginare quanto voglia arrivare subito a un punto fermo chi ha una lesione di questo genere - dice - Certamente per noi questa ...

