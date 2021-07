Grillo: Bongiorno in aula, 'finalmente siamo qui, nessuno può immaginare il dolore della ragazza' (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "finalmente". Così' l'avvocato Giulia Bongiorno arrivando al Tribunale di Tempio Pausania in vista dell'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, accusati di violenza di gruppo. Bongiorno rappresenta la ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro Grillo junior, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. "finalmente - spiega - perché chi fa una denuncia ha interesse affinché ci sia una verifica in aula". Poi aggiunge: "nessuno di noi può ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "". Così' l'avvocato Giuliaarrivando al Tribunale di Tempio Pausania in vista dell'udienza preliminare a carico di Ciroe dei suoi tre amici, accusati di violenza di gruppo.rappresenta laitalo-norvegese che ha denunciato per stuprojunior, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. "- spiega - perché chi fa una denuncia ha interesse affinché ci sia una verifica in". Poi aggiunge: "di noi può ...

Grillo: i ragazzi imputati non sono attesi in aula dal Gup

La ragazza italo - norvegese è invece tutelata dall'avvocata Giulia Bongiorno. Con la richiesta di rinvio a giudizio, il procuratore Gregorio Capasso e la sostituta Laura Bassani, accusano Grillo jr e i suoi tre amici di violenza sessuale di gruppo.

