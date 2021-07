Grave 69enne aggredita con martello | ferito lieve nipotino

(Di venerdì 9 luglio 2021) Una donna di 69 anni, della provincia di Siena, è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stataa colpi dinella tarda serata di ieri mentre rincasava insieme a due nipoti di ...

Una donna di 69 anni, della provincia di Siena, è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata aggredita a colpi di martello nella tarda serata di ieri mentre rincasava insieme a due nipoti di ......alla località Viorina di Sassello che transita a fianco della sua abitazione e quando un[&... procurandosi untruma cranico che lo tenne in […] Navigazione articoli Coronavirus, ...(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 09 LUG - Una donna di 69 anni, della provincia di Siena, è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata aggredita a colpi di martello nella tarda serata di ieri ...Si tratta di una assurda e finora inspiegabile aggressione quella avvenuta nelle scorse ore ai danni di una donna e dei suoi due nipotini minorenni colpiti con un martello e feriti davanti alla loro a ...