Grandine come palline da tennis: auto distrutte e caos in città (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo il caldo infernale a Milano è arrivata una bufera di Grandine che ha colto di sorpresa tutti, facendo partire l’allerta arancione su tutta la Lombardia anche per oggi 9 luglio 2021. Vediamo i danni che questo fenomeno ha causato ieri in città. Tetti sfondati e auto distrutte a Milano dopo la forte grandinata di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo il caldo infernale a Milano è arrivata una bufera diche ha colto di sorpresa tutti, facendo partire l’allerta arancione su tutta la Lombardia anche per oggi 9 luglio 2021. Vediamo i danni che questo fenomeno ha causato ieri in. Tetti sfondati ea Milano dopo la forte grandinata di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

liberaurora : RT @Terra_Pianeta: Come posso spiegare che la crisi climatica è in atto? ?? Tutti dovrebbero sapere che si intensificheranno gli eventi met… - ksnt63 : Caro genio #negazionista fan di #Feltri, neanche se ti cade un iceberg in testa riesci a realizzare che un problemi… - rice_dust : @Dio Dio, scusi il disturbo. Ma per quelli in minoranza come me che amano i 40° all'ombra o pure senza, che gioisco… - Maximo_thevoice : RT @Terra_Pianeta: Come posso spiegare che la crisi climatica è in atto? ?? Tutti dovrebbero sapere che si intensificheranno gli eventi met… - dispera65 : @Frances95992817 Sai io sono pugliese e vivo in lombardia in vita mia e sono vecchia non avevo mai visto palle da t… -