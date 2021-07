Graduatoria ATA terza fascia | oggi gli istituti sanniti provvederanno alla pubblicazione

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Saranno pubblicate, almeno per quanto riguarda la provincia di Benevento, le graduatorie ATAprovvisorie, riguardanti il triennio 2021/23. Gli elenchi saranno consultabili sui portali dei varie non conterranno i dati sensibili degli iscritti. Il punteggio personale, inoltre, sarà visibile su Istanze Online (https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm). Da, 9 luglio, potranno essere inoltrati reclami per correggere eventuali errori. Ci saranno dieci giorni di tempo per procedere, prima che le graduatorie diventino ...

Le date indicate dal ministero per la pubblicazione delle graduatoriedi terza fascia sono due: ... Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione dellaprovvisoria. ...III fascia, Dettaglio dati"Le Organizzazioni sindacali sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà – in videoconferenza - il giorno 13 luglio 2021 ...Nuove possibilità di lavoro nella scuola soprattutto per gli insegnanti di sostegno. Migliaia di posti in arrivo, ecco data e luogo per i test ...