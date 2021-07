**Governo: Renzi, 'M5S non faranno mai finire legislatura in anticipo'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Questo Governo nasce con una maggioranza amplissima, reggerebbe anche un'eventuale divisione. Comunque, i primi a non voler far finire la legislatura per motivi più o meno nobili, a cominciare dall'indennità, sono i parlamentari grillini. I Cinquestelle non faranno mai finire la legislatura in anticipo". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In onda' su La7, a proposito di eventuali ripercussioni sull'esecutivo per le reazioni del Movimento 5 stelle alla riforma della giustizia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Questo Governo nasce con una maggioranza amplissima, reggerebbe anche un'eventuale divisione. Comunque, i primi a non voler farlaper motivi più o meno nobili, a cominciare dall'indennità, sono i parlamentari grillini. I Cinquestelle nonmailain". Lo ha affermato Matteo, ospite di 'In onda' su La7, a proposito di eventuali ripercussioni sull'esecutivo per le reazioni del Movimento 5 stelle alla riforma della giustizia.

Advertising

La7tv : #inonda Matteo #Renzi: 'Il governo Draghi va, i partiti sono un po' in crisi d'identità. I 5 Stelle sono messi malu… - Mirandola59 : RT @AntonellaPezze: 1) Renzi è un uomo piccolo con grossi complessi di inferiorità che non accetta e pertanto reagisce con cattiveria. Per… - tea_4two : RT @La7tv: #inonda Matteo #Renzi: 'Il governo Draghi va, i partiti sono un po' in crisi d'identità. I 5 Stelle sono messi maluccio. Non ci… - Frnca8 : @assurdistan @ellyesse Per quanto mi riguarda il governo conte non avrebbe mai dovuto nascere, imbarcando renzi. La… - scavuzzo47 : RT @laura_ceruti: Quando Renzi spodestó Salvini dal governo con la mossa del cavallo, Zingaretti si accordava con il leghista al 38% x il v… -