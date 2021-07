Gossip Girl, la nuova serie spiazza tutti: decisione inaspettata (Di venerdì 9 luglio 2021) La nuova serie di Gossip Girl è partita su HBO: subito una decisione inaspettata che ha colto tutti di sorpresa. Taglio netto con il passato Gossip Girl, nella sua prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladiè partita su HBO: subito unache ha coltodi sorpresa. Taglio netto con il passato, nella sua prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

MIDN1GHTXSKY : ORA MI GUARDO LA PRIMA PUNTATA DI GOSSIP GIRL QUELLO NUOVO NON LO SO COME SI CHIAMA - Lunetta_abyss : Per chi ha già iniziato il reboot di Gossip girl: Vale la pena iniziarlo? - 14sigarette : ora guardo questo benedetto reboot di gossip girl se mi fa schifo istg - eduardogonzalz_ : grite demasiado con Gossip Girl - cyrusmiile : RT @malfoyxgio: appena ho sentito la voce di Kristen Bell e il suo 'XOXO gossip girl' alla fine #GossipGirl -