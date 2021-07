«Gomorra – La serie» | il gran finale arriva a novembre su Sky Ecco il teaser

(Di venerdì 9 luglio 2021) La guerra è imminente e gli equilibri sono appesi a un filo sottilissimo che rischia di spezzarsi da un momento all’altro. L’ultima stagione di Gomorra, la serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, si prepara allo scontro finale che gli spettatori stanno pazientemente aspettando da tre lunghi anni e che diventerà finalmente realtà a novembre, quando gli ultimi episodi saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW. Girata tra Napoli e Riga, la serie, che il New York Times ha inserito al quinto posto della classifica delle produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020, vedrà dietro la macchina da presa Marco D’Amore, che oltre a interpretare Ciro ha anche diretto due episodi di Gomorra 4 oltre che il film L’Immortale, e Claudio Cupellini. Gomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagione

