Gomorra, in arrivo la stagione finale: il teaser trailer con Ciro protagonista – Video (Di venerdì 9 luglio 2021) Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente, è tutto pronto per il gran finale di una delle più apprezzate serie italiane nel mondo. Si avvicina il debutto della stagione finale di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo. A rivelarlo il primo teaser ufficiale rilasciato oggi, che annuncia la messa in onda su Sky e la disponibilità in streaming su NOW dei nuovi episodi a novembre.

