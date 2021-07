Gomorra | ecco il primo teaser dell’ultima stagione

(Di venerdì 9 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=54RXQwaKlRU “I morti tornavano e mi trascinavano con loro sotto terra”. L’incubo di Genny Savastano (Salvatore Esposito) sta per diventare una realtà che sconvolgerà i suoi piani e la sua esistenza. È la premessa deldella quintadi, l’ultimo ciclo di episodi che porterà a conclusione le vicende della serie originale Sky tratta dal libro di Roberto Saviano. Al termine delle precedenti puntate avevamo lasciato Genny braccato dalla polizia, ma ora dovrà anche fare i conti con una nuova rivelazione, come sanno gli spettatori del film spin-off L’immortale: Ciro Di ...

Advertising

FraCaltagirone : RT @Diregiovani: Tanto hype per l'attesissima ultima stagione di #Gomorra: ecco quando debutta su @SkyItalia e @NOWTV_It ?? @damore_marco @… - MarioManca : #Gomorra5: il gran finale arriva a novembre su Sky. Ecco il teaser - sudreporter : #Gomorra, atto finale della serie di Sky: ecco il trailer dell'ultima stagione di Ciro e Genny… - MondoTV241 : 'Gomorra - Stagione finale', ecco il trailer ufficiale e le prime anticipazioni #gomorra - Diregiovani : Tanto hype per l'attesissima ultima stagione di #Gomorra: ecco quando debutta su @SkyItalia e @NOWTV_It ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra ecco

il primo teaser. Finalmente annunciata la data in cui andrà in onda l'ultima stagione della serie. Ci sono le Vele. Ci sono Ciro e Gennaro. E le armi, e i tradimenti, e gli inseguimenti.Questa è la sinossi dell'ultima stagione di: 'Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha ... E per Genny nulla sarà più come prima.'il teaser trailer.Gomorra 5 quando esce l'ultima stagione? Trailer Ultimo ciak per Gomorra 5. Sono finite le riprese della quinta e ultima stagione di sempre. Lo ha ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...