Gomorra | ecco il primo teaser dell’ultima stagione

(Di venerdì 9 luglio 2021) Negli episodi conclusivi della serie originale Sky Genny e Ciro si riuniscono a sorpresa per affrontare la battaglia definitiva che deciderà gli equilibri criminali della città. Da novembre “I morti tornavano e mi trascinavano con loro sotto terra”. L’incubo di Genny Savastano (Salvatore Esposito) sta per diventare una realtà che sconvolgerà i suoi piani e la sua esistenza. È la premessa deldella quintadi, l’ultimo ciclo di episodi che porterà a conclusione le vicende della serie originale Sky tratta dal libro di Roberto Saviano. Al termine delle precedenti puntate avevamo lasciato Genny ...

Gomorra 5 sarà la stagione finale della famosissima serie italiana. Ecco quando e dove andrà in onda il finale e alcuni piccoli spoiler di trama.