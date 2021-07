Gomorra 5 | il teaser trailer dell' ultima stagione

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle prime immagini di5, quinta ea serie in arrivo su Sky e NOW a novembre, Genny è braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi personaggi si fanno avanti. Sky ha svelato ildi5,'amata serie crime. Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente, è tutto pronto per il gran finalea più ...

Sky ha svelato il teaser trailer di Gomorra 5, ultima stagione dell'amata serie crime. Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente. Le immagini del teaser mostrano il ritorno degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un angolo. Si avvicina il debutto, attesissimo, della stagione finale di 'Gomorra', il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo.