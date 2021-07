Gomorra 5 | il nuovo teaser trailer della serie tv | ufficiale la data d’uscita

(Di venerdì 9 luglio 2021) Buone notizie per i fans di. E’ uscito ilquinta stagionefiction, ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano. I nuovi episodi, prodotta da Cattleya, andranno in onda a novembre sia su Sky che sulla piattaforma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Se lei continua a dichiararsi single, si mormora tuttavia di una possibile unamore con Livio ... Il rapper partenopeo, conosciuto soprattutto per avere recitato nella fortunata serie tv, ......individuato l'identità delcompagno di Anna. Si tratterebbe nientemeno che di un collega, il rapper Livio Cori , conosciuto dai più per la sua partecipazione alla celeberrima serie tv. ...Nel teaser le prime immagini di Gomorra 5, quinta e ultima stagione della serie in arrivo su Sky e NOW a novembre, Genny è braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi personaggi si fanno ...Si avvicina il debutto, attesissimo, della stagione finale di Gomorra. Ecco il primo teaser ufficiale e la data di uscita della nuova avventura televisiva.