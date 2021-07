“Gliel’hai mai fatto a Chiara Ferragni?”. Vittorio Sgarbi, tinte hot nello scontro con Fedez (Di venerdì 9 luglio 2021) Abbiamo avuto modo di prendere atto, soprattutto negli ultimi anni, quanto i Ferragnez siano una famigliaattiva sotto il punto di vista del sociale. Tra beneficenza in piena epoca pandemica e ambasciare la presa rapida da parte della società per quanto riguarda i diritti di tutte le minoranze, Fedez e la Ferragni sono in prima linea. Semopre. È questo il caso della lotta a fianco dell’Onorevole Zan, che ha dato il nome al ddl che tanto fa discutere negli ultimi mesi. Fedez, che non è mai riuscito a tacere di fronte a ingiustizie e ineguaglianze, anche questa volta si è schierato dalla parte colorata della ‘battaglia’, sposando appieno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Abbiamo avuto modo di prendere atto, soprattutto negli ultimi anni, quanto i Ferragnez siano una famigliaattiva sotto il punto di vista del sociale. Tra beneficenza in piena epoca pandemica e ambasciare la presa rapida da parte della società per quanto riguarda i diritti di tutte le minoranze,e lasono in prima linea. Semopre. È questo il caso della lotta a fianco dell’Onorevole Zan, che ha dato il nome al ddl che tanto fa discutere negli ultimi mesi., che non è mai riuscito a tacere di fronte a ingiustizie e ineguaglianze, anche questa volta si è schierato dalla parte colorata della ‘battaglia’, sposando appieno ...

