Gkn chiude fabbrica nel Fiorentino, 422 licenziati (Di venerdì 9 luglio 2021) La multinazionale inglese Gkn driveline chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. Lo rende noto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) La multinazionale inglese Gkn drivelineil proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. Lo rende noto ...

Advertising

Corriere : La multinazionale Gkn chiude a Firenze: 450 licenziati via mail - MediasetTgcom24 : Lavoro, Cgil: Gkn chiude la fabbrica di Firenze, 422 licenziati #Lavoro - Radio1Rai : ?? La #Gkn chiude lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). Licenziamento per i 422 dipendenti. Lo rende noto la… - toscana24_ : Gkn chiude Campi Bisenzio, 422 licenziamenti - fisco24_info : Gkn chiude fabbrica nel Fiorentino, 422 licenziati: Operai entrano stabilimento, poi riuniti in assemblea permanente -