Giustizia | Conte | apprezzo Cartabia ma torna anomalia prescrizione

(Di venerdì 9 luglio 2021) "il lavoro della ministraperò non canterei vittoria. Oggi non sono sorridente per quanto riguarda la: siamoti a quella che è un'italiana". Lo ha detto l'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Conte

Lo ha detto l'ex premier Giuseppe, intervenendo al 50mo Convegno dei giovani di Confindustria a Genova, a proposito degli emendamenti sulla riforma del processo penale approvati ieri dal Cdm. 9 ...Ma la differenza è anche che Casalino usa il Whatsapp con cui fa da portavoce aper ... Al che qualcuno si è chiesto: ma come, Casalino fa da PR per la ministra della? Non sia mai, in ...Giuseppe Conte torna a parlare in pubblico ad un evento di Confindustria e mette subito in chiaro le cose: la mediazione in corso, ma la fine sembra ..."Non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione, siamo ritornati a una anomalia italiana", dice l'ex premier al convegno dei Giovani Imprenditori (ANSA) ...