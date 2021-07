(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Vedo che opposte rigidità e voglia di sventolare bandierine sono dure a morire. Come Pd abbiamo sostenuto lo sforzo della Ministra Cartabia e del Presidente Draghi con proposte serie e innovative. Diverse ne abbiamo ritrovate nelle proposte di Cartabia". Lo dice Walter, componente Pd della commissionedella Camera. "Ma non ci chiediamo chi ha vinto e chi ha perso. Perché con unafinalmente, che rispetti le, che tuteli vittime dei reati, are èil ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Verini, 'se è efficace, veloce e con garanzie vince tutto il Paese'... - elydaless : RT @pietrosirigu: @aldotorchiaro @pdnetwork @AlfonsoBonafede @ilriformista @EnricoLetta Bugiardo! Dal Riformista del 30.9.2020 Ieri il Pa… - pietrosirigu : @aldotorchiaro @pdnetwork @AlfonsoBonafede @ilriformista @EnricoLetta Bugiardo! Dal Riformista del 30.9.2020 Ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Verini

Il Sannio Quotidiano

Nel frattempo, anche Walter, capogruppo del PD in Commissione, ha preso atto della necessità di un terzo componente tra i relatori. È stata così scelta Giusi Bartolozzi (Forza Italia)...Un imputato, commenta Walter, deputato del Pd e componente della commissione, intervistato da Ns1 Radio, "non può essere imputato a vita. Uno non è colpevole fino al terzo grado di ...Roma, 9 lug (Adnkronos) – “Vedo che opposte rigidità e voglia di sventolare bandierine sono dure a morire. Come Pd abbiamo sostenuto lo sforzo della Ministra Cartabia e del Presidente Draghi con propo ...Un imputato, commenta Walter Verini, deputato del Pd e componente della commissione giustizia, intervistato da Ns1 Radio, “non può essere imputato a vita. Uno non è colpevole fino al terzo grado di ...