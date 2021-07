(Di venerdì 9 luglio 2021) () - E mentre sul nuovo blog il Movimento prova a "fare chiarezza" sul tema della prescrizione, attribuendosi il merito di aver salvato una riforma "che gli altri partiti avrebbero voluto cancellare del tutto, con un colpo di penna", sui social parte il fuoco di fila dei parlamentari 'contiani'. "Se non conti nulla meglio stare fuori" dall'esecutivo, attacca l'ex sottosegretario allaVittorio Ferraresi, fedelissimo di Bonafede. Per Giulia Sarti "non ci sono più le condizioni per restare nel governo Draghi": "Continuerò a fare le barricate in Parlamento perché ora gli emendamenti della ministra Cartabia, compreso quello sulla ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: sommossa eletti M5S contro ministri, 'all'oscuro del cambio di rotta'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Giustizia: sommossa eletti M5S contro ministri, 'all'oscuro del cambio di rotta'/Adnkronos (2)... - Pietro74675582 : Se fosse accaduto a Rebibbia, con il signor Verdini e qualche altro expolitico ai quali ha fatto riavere il vitali… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia sommossa

SardiniaPost

... quattro persone furono uccise a colpi di arma da fuoco dagli agenti in tenuta anti -. Tra ... segnate dalle lotte, anche eroiche, per lasociale e per la difesa della dignità umana, ...... quattro persone furono uccise a colpi di arma da fuoco dagli agenti in tenuta anti -. Tra ... segnate dalle lotte, anche eroiche, per lasociale e per la difesa della dignità umana, ...(Adnkronos) – E mentre sul nuovo blog il Movimento prova a “fare chiarezza” sul tema della prescrizione, attribuendosi il merito di aver salvato una riforma “che gli altri partiti avrebbero voluto can ...L’ultima chicca ce la riserva l’UNEP, l’ufficio che effettua le notifiche civili e penali e che esegue i pignoramenti e gli sfratti ...