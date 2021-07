Giustizia: Renzi, 'si chiude era Bonafede, ha combinato danni a tutti i livelli' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Ieri ennesima tappa del cambiamento voluto da Draghi, sostenuto anche dall'instancabile lavoro dei nostri parlamentari: si chiude l'era Bonafede". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews, spiegando tra l'altro che "in 'ControCorrente' parlo anche di come Bonafede abbia combinato danni a tutti i livelli". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Ieri ennesima tappa del cambiamento voluto da Draghi, sostenuto anche dall'instancabile lavoro dei nostri parlamentari: sil'era". Lo scrive Matteonella sua ultima enews, spiegando tra l'altro che "in 'ControCorrente' parlo anche di comeabbia".

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Renzi, 'si chiude era Bonafede, ha combinato danni a tutti i livelli'... - LeonebonCettina : RT @cettinanicotina: 'I responsabili di queste menzogne ci avevano già provato qualche anno prima, rispetto alle elezioni americane 2016...… - AMorichelli : RT @mdimagritt: Vi leggo belli dubbiosi sulla *riforma* della giustizia della ciellina Cartabia. Vi dico solo che Sallusti, Belpietro, Forz… - MassimoChiaram7 : RT @Ste_Mazzu: In fondo Grillo è coerente, se non altro con il suo ultimo quarto d'ora ('Non ha né visione politica, né capacità managerial… - QuintilioC : RT @Lucrezi97533276: Paolo Mieli ha firmato per i Referendum sulla giustizia di Salvini ed è stato subito invitato a Rete 4 , la rete dell’… -