(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - ". Il M5s è finito,, non glielo hanno detto, non lo, lasciamoli, fare". Lo ha detto Matteoal convegno dei giovani di Confindustria parlando della riforma della giustizia.

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Renzi, 'ieri avevo dubbi su riforma, poi ho visto che Bonafede l'attacca...'... - TV7Benevento : **Giustizia: Renzi, 'macchè Vietnam, il M5s è morto e non lo sanno'**... - lifestyleblogit : Riforma giustizia, Renzi esulta: 'Si chiude l'era Bonafede' - - OvileItalia : RT @Lucrezi97533276: Paolo Mieli ha firmato per i Referendum sulla giustizia di Salvini ed è stato subito invitato a Rete 4 , la rete dell’… - flaviamoratelli : RT @Ninabazz3: Grazie Presidente Draghi, grazie Ministra Cartabia e grazie sempre a Renzi.Riforma della giustizia. -

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia Renzi

Così Matteonella sua ultima enews, spiegando tra l'altro che "in 'ControCorrente' parlo anche di come Bonafede abbia combinato danni a tutti i livelli". "La riforma delladi ieri è ...La Cartabia sbianchetta Bonafede,a valanga sulla riforma dellaEntrambi hanno parlato di “un grande passo avanti” sulla giustizia. Renzi, intervistato a L’aria che tira su La7, si spinge più in là: “Vedo Bonafede che non è d'accordo, mi sento meglio.ROMA, 09 LUG - "Ciao Ciao Alfonso. Ieri ennesima tappa del cambiamento voluto da Draghi, sostenuto anche dall'instancabile lavoro dei nostri parlamentari: si chiude l'era Bonafede". Lo scrive sulla E.