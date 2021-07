Giustizia | Meloni | ' mi pare che la montagna abbia partorito il topolino'

(Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - Sulla riforma della, "da quello che leggo miche lail, non miche ci sia questa novità che ci si aspettava". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del libro 'Io sono Giorgia'.

Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - Sulla riforma della giustizia, "da quello che leggo mi pare che la montagna abbia partorito il topolino, non mi pare che ci sia questa novità che ci si aspettava". L ...E sulla riforma della giustizia: "Intanto si è fatto un passo avanti importante ma siamo convinti che si possa correggere qualcosa in Parlamento" ...