Giustizia | Maraio Psi | ' norme Cartabia vera svolta'

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "I socialisti con coerenza non hanno mai votato in aula e hanno sempre contestato la riforma Bonafede sulla prescrizione, votando successivamente anche la mozione di sfiducia al ministro. Oggi le nuovedella Ministra #rappresentano unaper lagiusta, quella di cui il Paese avverte il bisogno”. Così in un post il segretario del Psi Enzo

... a partire dalla sicurezza e dalla, che non possiamo lasciare come terreno fertile a Salvini". "Lavoriamo già da ora sulle prossime amministrative - ha concluso- dove i cittadini ......e si chiuderà domenica 4 luglio alle 12.30 con la relazione del segretario del Psi Enzo. ... ambiente, riforme e, digitalizzazione e giovani, territori e organizzazione " da cui ...Roma, 9 lug (Adnkronos) – “I socialisti con coerenza non hanno mai votato in aula e hanno sempre contestato la riforma Bonafede sulla prescrizione, votando successivamente anche la mozione di sfiducia ...Roma, 4 lug. Adnkronos) – "L'orizzonte politico che noi fissiamo sino da ora, con un centrosinistra largo e forte, sono le elezioni amministrative del 2021. L'obiettivo è quello di battere le destre s ...