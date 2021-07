Giustizia | M5s | abbiamo salvato riforma prescrizione

(Di venerdì 9 luglio 2021) "Sulladella, in queste ore stiamo sentendo e leggendo ricostruzioni d'ogni tipo. Ma, per fortuna, ci sono i fatti. E i fatti dimostrano che è stato fatto un lavoro che ha consentito ...

La riforma della'votata giovedì rischia di trasformarsi in una falcidia processuale che produce isole di ... Il'è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche, ha annacquato la ...Le critiche di Bonafede e Di Battista Sul tema della riforma dellaè intervenuto anche l'... criticando duramente i ministri, "definiti pavidi, incapaci e inadeguati". Video: Agenzia ...La riforma della giustizia "votata giovedì rischia di trasformarsi in una falcidia processuale che produce isole di impunità e che allungherà i tempi dei processi". Lo ha detto l'ex ministro ...“Apprezzo il lavoro che ha fatto la ministra Cartabia, che si è molto impegnata: però devo dire la verità, io non canterei vittoria. Oggi non sono sorridente, in particolare per quanto riguarda l’aspe ...