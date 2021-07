Giustizia | lo sfogo di Bonafede | “M5S uguale agli altri partiti | i nostri ministri sono stati timorosi”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Alfonsoboccia la riforma dellavarata dal Governo Draghi e critica idel Movimento 5 Stelle, colpevoli di averla avallata col loro “timoroso e ossequioso benestare”. “La batta sulla prescrizione, mia e (fino a ieri mattina) di tutto il M5s, non è (e non è mai stata) una questione personale”, si sfoga l’ex ministro dellapentastellato su Facebook. “Si tratta di una questione, anzi di un’ambizione, istituzionale. L’ambizione di realizzare un sistemacapace di dare sempre una risposta ai cittadini che si rivolgono allo Stato per tutelare i ...