Giustizia, Di Battista: “Prescrizione è tornata, per la gioia di chi ha denaro e potere” (Di venerdì 9 luglio 2021) “La Prescrizione è di fatto tornata, per la gioia di chi ha denari e potere. Solo che si chiamerà ‘improcedibilità’. Le decennali truffe semantiche che hanno caratterizzato le scelte partitocratiche degli ultimi 30 anni continuano evolvendosi”. Così Alessandro Di Battista, in un suo editoriale su Tpi, dopo l’ok del governo al pacchetto Cartabia, sulla riforma della Giustizia. “L’impunità è tornata, così come il finanziamento pubblico ai giornali, così come i licenziamenti, così come la vendita di armi a paesi che sganciano missili sullo Yemen, così come i piccoli grandi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “Laè di fatto, per ladi chi ha denari e. Solo che si chiamerà ‘improcedibilità’. Le decennali truffe semantiche che hanno caratterizzato le scelte partitocratiche degli ultimi 30 anni continuano evolvendosi”. Così Alessandro Di, in un suo editoriale su Tpi, dopo l’ok del governo al pacchetto Cartabia, sulla riforma della. “L’impunità è, così come il finanziamento pubblico ai giornali, così come i licenziamenti, così come la vendita di armi a paesi che sganciano missili sullo Yemen, così come i piccoli grandi ...

