Giustizia, Conte: “Non canterei vittoria, non sono sorridente sulla prescrizione. Siamo tornati all’anomalia italiana” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Non canterei vittoria, non sono sorridente sulla prescrizione, Siamo tornati all’anomalia italiana. Chi canta vittoria su questa soluzione non trova il mio consenso. Se un processo svanisce per nulla per una durata così breve non può essere una vittoria per lo stato di diritto”. È quanto ha detto l’ex premier Giuseppe Conte intervenendo nel corso del convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria (qui il video) a proposito della riforma della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) “Non, non. Chi cantasu questa soluzione non trova il mio consenso. Se un processo svanisce per nulla per una durata così breve non può essere unaper lo stato di diritto”. È quanto ha detto l’ex premier Giuseppeintervenendo nel corso del convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria (qui il video) a proposito della riforma della ...

