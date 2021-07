(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Ho difeso la scelta difficile di essere nel governo Draghi consapevole che ingoiare il rospo era anche funzionale a difendere quello che avevamo ottenuto con diversi provvedimenti nei precedenti governi; ed essere anche attenti vigilanti. Tra i provvedimenti da difendere c'era la riforma Bonafede con la quale avevamo cercato di limitare la prescrizione ritenendo di combattere l'impunità e di garantire che più processi arrivino a una sentenza definitiva. Ieri, al contrario, il M5S si è fatto sfogliare, per la ennesima volta con il governo Draghi come un carciofo. Per me lache fail vaso". Così su Facebook il ...

Advertising

TV7Benevento : **Giustizia: Castaldi, da ministri M5S non condivisa, è goccia che fa traboccare vaso** (2)... - TV7Benevento : **Giustizia: Castaldi, da ministri M5S non condivisa, è goccia che fa traboccare vaso**... - PoliticaNewsNow : Giustizia, Candiani (Lega): “Castaldi ed M5S twittano veleno e rosicano, Lega nelle piazze” -

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia Castaldi

Il Sannio Quotidiano

...imprenditori di Confindustria Nessun attacco draghi si vuole solo fare politica sullasi ...in Aracoeli è stata trasmessa in diretta su Rai 1 è su raiplay ad aprire le esequie Simone...... commenta così il senatore vastese Gianluca, del Movimento 5 Stelle, già sottosegretario ... Al contrario il Palazzo dide L'Aquila non è dotato di finestre e quello di Chieti risulta ...Sindaci, presidenti di province e degli ordini degli avvocati in pressing sui presidenti delle commissioni affari giustizia e affari costituzionali ... senatori di tutti i partiti politici: Gianluca ...Avezzano. Sindaci, presidenti di province e degli ordini degli avvocati in pressing sui presidenti delle commissioni affari giustizia e affari costituzionali per ottenere il pass, ovvero, l’ammissibil ...