Giulia Salemi: new capsule collection per SmmrBeachwear! Ecco cosa tenere d'occhio (Di venerdì 9 luglio 2021) Arriva una nuova capsule collection per il brand Smmrbeachwear by Giulia Salemi. Ma quali sono i modelli da acquistare subito? Scopriamoli insieme! Con sexy post su Instagram, Giulia Salemi annuncia la nuova capsule collection realizzata per Smmrbeachwear, disponibile on line da giovedì 8 luglio e arricchita di nuovi modelli, texture e varianti colore. Dai cover up ai bikini più gettonati, la nuova capsule non delude le aspettative di pubblico e fan, mirando ad un mercato ancor più ampio e variegato che abbraccia molteplici gusti ed ...

