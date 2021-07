Giulia Salemi dedica un tweet a Raffaella Carrà ma viene presa di mira: ecco per quale motivo (Di venerdì 9 luglio 2021) Giulia Salemi ha conquistato la spunta blu su Twitter ed ha dedicato il primo tweet (con il famoso badge azzurro) all’icona numero uno della TV italiana: Raffaella Carrà. Giulia Salemi dedica un tweet a Raffaella Carrà ma viene presa di mira La decisione di Giulia Salemi è stata apprezzata dai fan ma anche particolarmente criticata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 luglio 2021)ha conquistato la spunta blu su Twitter ed hato il primo(con il famoso badge azzurro) all’icona numero uno della TV italiana:unmadiLa decisione diè stata apprezzata dai fan ma anche particolarmente criticata... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un ...

Advertising

potente_adoro : Sottoscritto ?????? Davvero piena di tutti questi haters che si attaccano a qualsiasi cosa sol perché è Giulia Salemi… - MRBronson14 : state impazzendo per un tweet in risposta a giulia salemi. ma chi cazzo è giulia salemi? - brookesbellarke : sarà che io sono scaramantica peggio di giulia salemi quindi vedendo tuttx che state cambiando icon per domenica m stong facenn na rattat - BabiC2020 : RT @laura_basini: Nel tweet di Giulia non visto nessun tipo di malizia, ho visto sempre una ragazza che ha dedicato un piccolo traguardo a… - potente_adoro : RT @laura_basini: Nel tweet di Giulia non visto nessun tipo di malizia, ho visto sempre una ragazza che ha dedicato un piccolo traguardo a… -