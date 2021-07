Giugliano | caldo killer | 40enne si sente male e muore in macchina davanti all’ex Auchan

(Di venerdì 9 luglio 2021). Un uomo, di 40 anni, è stato trovato senza vita in auto nel parcheggio del noto centro commerciale “Grande Sud”. A darne notizia è Il Meridiano News. L’uomo sarebbe deceduto per un arresto cardiaco. Non si esclude che le alte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TovarishM5S : RT @micillom5s: Ulteriori uomini dei Vigili del Fuoco a Giugliano contro i roghi. Una ulteriore squadra a rafforzare la nuova caserma dei V… - fernandella25 : RT @micillom5s: Ulteriori uomini dei Vigili del Fuoco a Giugliano contro i roghi. Una ulteriore squadra a rafforzare la nuova caserma dei V… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano caldo

Teleclubitalia.it

...e del, infatti, tanti residenti di Napoli nord stanno soffrendo sulla cosiddetta V ia del Mare . Un restringimento della careggiata per lavori è stato segnalato poco prima svincolo- ...... passando per l'uso delle mascherine e la mancanza di respiro dovuta al troppofino ad ... alle tastiere e all'arrangiamento Pasquale Faggiano, al sassofono Jerry Popolo, ai cori Ivana, ..."In poche ore sono state raccolte molte firme e abbiamo avuto un notevole consenso", così in una nota Michele Diana, dirigente cittadino della Lega Salvini Premier di Giugliano ...Potenziamento delle risorse previsto dalla "Convenzione Terra dei Fuochi", appena siglata in Regione. Più autobotti a Massa Somma e nuovi pompieri per il distaccamento di Giugliano ...