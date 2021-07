Giro d’Italia donne 2021, Paolo Slongo: “Un’esperienza nuova e costruttiva. Tornerò in futuro al Tour de France” (Di venerdì 9 luglio 2021) Rimettersi in gioco. Con questo spirito Paolo Slongo ha affrontato la nuova avventura che il 2021 gli ha prospettato. La fine del rapporto con Vincenzo Nibali in qualità di preparatore sicuramente ha colpito Slongo, che però all’interno della Trek Segafredo ha trovato altre motivazioni. Tra queste c’è l’interesse e l’impegno con la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, facente parte del team femminile della Trek. Per questo il tecnico nostrano è sulle strade del Giro d’Italia 2021 donne per dare supporto e mettere a disposizione della ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Rimettersi in gioco. Con questo spiritoha affrontato laavventura che ilgli ha prospettato. La fine del rapporto con Vincenzo Nibali in qualità di preparatore sicuramente ha colpito, che però all’interno della Trek Segafredo ha trovato altre motivazioni. Tra queste c’è l’interesse e l’impegno con la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, facente parte del team femminile della Trek. Per questo il tecnico nostrano è sulle strade delper dare supporto e mettere a disposizione della ...

