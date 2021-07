Giro d’Italia donne 2021, doppietta di Wiebes a Mortegliano, terza Maria Vittoria Sperotto. Van Der Breggen in rosa (Di venerdì 9 luglio 2021) Un’altra doppietta al Giro d’Italia donne 2021. Dopo Emma Van Der Breggen e Marianne Vos, si iscrive alla lista anche la giovanissima Lorena Wiebes, che vince l’ottava tappa della trentaduesima edizione della Corsa rosa da San Vendemiano a Mortegliano (129.4 chilometri). L’atleta del Team DSM si è imposta in volata su Emma Norsgaard (Movistar Team), mentre l’azzurra Maria Vittoria Sperotto (A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team) si prende il gradino più basso del podio. Una ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Un’altraal. Dopo Emma Van Dernne Vos, si iscrive alla lista anche la giovanissima Lorena, che vince l’ottava tappa della trentaduesima edizione della Corsada San Vendemiano a(129.4 chilometri). L’atleta del Team DSM si è imposta in volata su Emma Norsgaard (Movistar Team), mentre l’azzurra(A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team) si prende il gradino più basso del podio. Una ...

Advertising

retgx : RT @davidguenel: Giro d'Italia, 1930. - Mat87Vic : Fa sempre ridere quando si parla di povertà assoluta in Italia e si inseriscono personaggi con l’iPhone da 1300€ e… - ks_mikey : RT @Cyclingnewsfeed: Giro d'Italia Donne: Lorena Wiebes wins stage 8 Team DSM sprinter beats Emma Norsgaard and Maria Vittoria Sperotto in… - VerhelstBr : RT @Cyclingnewsfeed: Giro d'Italia Donne: Lorena Wiebes wins stage 8 Team DSM sprinter beats Emma Norsgaard and Maria Vittoria Sperotto in… - StijnVercaemer : RT @davidguenel: Giro d'Italia, 1930. -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia GIRO D'ITALIA DONNE 2021. LARGO ALLE VELOCISTE TUTTOBICIWEB.it