GIRASOLE DI PASTA SFOGLIA CON ZUCCHINE

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 luglio 2021) , un’idea facilissima per un aperitivo, antipasto o cena estiva! Sì prepara con 3 ingredienti ed è velocissima, possiamo anche prepararlo in anticipo e riscaldarlo solo al momento di portarlo in tavola. Per farcirlo ho usato del formaggio spalmabile ma va benissimo anche della ricotta o del formaggio emmental o provola a fette. È un’idea scenografica ma buonissima, sono sicura che stupirete tutti! Vediamo subito insieme come realizzarlo! GUARDA ANCHE: BRUSCHETTE DI MELANZANE 2 rotoli dirotonda 2a julienne 100 g di formaggio spalmabile olio d’oliva e sale q.b. ...