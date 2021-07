Giornata di vaccinazione straordinaria, ma solo 80 over 60 ricevono J&J (Di venerdì 9 luglio 2021) Un punto vaccinale straordinario per intercettare i tanti che sono ancora senza vaccino . Ma che non decolla. Sono state poco più di ottanta le dosi di vaccino somministrate oggi a Monzambano ad ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Un punto vaccinale straordinario per intercettare i tanti che sono ancora senza vaccino . Ma che non decolla. Sono state poco più di ottanta le dosi di vaccino somministrate oggi a Monzambano ad ...

