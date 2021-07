Giorgio Scanu ucciso da una folla inferocita a Yusguarè (Di venerdì 9 luglio 2021) Un connazionale è stato barbaramente ucciso in Honduras. Giorgio Scanu è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua abitazione, accusandolo di avere ucciso il suo vicino. È successo in un villaggio a circa 80 km a sud di Tegucigalpa. “Una folla inferocita di circa 600 persone, molte delle quali armate” di bastoni, machete e pietre è entrata nella casa dell’italiano “con l’evidente intenzione di ucciderlo”, e l’intervento della polizia locale “non ha potuto impedirlo”, precisa ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 luglio 2021) Un connazionale è stato barbaramentein Honduras.è statoin un villaggio nel sud del Paese da unache ha anche dato fuoco alla sua abitazione, accusandolo di avereil suo vicino. È successo in un villaggio a circa 80 km a sud di Tegucigalpa. “Unadi circa 600 persone, molte delle quali armate” di bastoni, machete e pietre è entrata nella casa dell’italiano “con l’evidente intenzione di ucciderlo”, e l’intervento della polizia locale “non ha potuto impedirlo”, precisa ...

